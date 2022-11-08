Россиян предупредили о возможном подорожании домашнего интернета | 360°

Общество 08 ноября 2022, 03:07 Россиян предупредили о возможном подорожании домашнего интернета «Известия»: домашний интернет может подорожать на 10-15% в 2023 году Unsplash

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Стоимость домашнего интернета и платного телевидения может вырасти на 10-15% в 2023 году. Об этом предупредили «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Специалисты агентства провели опрос среди менеджеров телеком-операторов. Согласно результатам, рост тарифов на 10-15% ожидает 41% участник исследования. Еще 14% респондентов не исключают, что цены могут взлететь более чем на 16%. О возможном увеличении цен на 3-9% сказали 33% опрошенных.

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«Факторы, влияющие на рост цен, частично варьируются от года к году, но основная проблема — перенасыщенность рынка — сохраняется. Брать новых абонентов неоткуда», — пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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По словам операторов, причинами повышения тарифов являются дефицит телекоммуникационного оборудования и рост инфляции. Также они обратили внимание на нестабильность курсов валют, рост ставок по кредитам, подорожание аренды и общее ухудшение экономической ситуации. Компании увеличивают тарифы, чтобы получить дополнительные средства на поддержание и развитие своего бизнеса.