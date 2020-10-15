Глава Счетной палаты выступил против сокращения оборонных расходов

По данным NEWS.ru, Кудрин считает, что этот показатель должен равняться 2,8–2,9% ВВП. А сокращение с 2,7% до 2,5% — это слишком большая разница.

«Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов», — заключил Кудрин.

Ранее Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики России.