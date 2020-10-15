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    15 октября 2020, 15:39

    Глава Счетной палаты выступил против сокращения оборонных расходов

    Дарья Морозова

    Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил против сокращения оборонных средств в 2023 году до 2,5% ВВП. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным NEWS.ru, Кудрин считает, что этот показатель должен равняться 2,8–2,9% ВВП. А сокращение с 2,7% до 2,5% — это слишком большая разница.

    «Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов», — заключил Кудрин.

    Ранее Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики России.