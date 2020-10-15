Глава Счетной палаты выступил против сокращения оборонных расходов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил против сокращения оборонных средств в 2023 году до 2,5% ВВП. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным NEWS.ru, Кудрин считает, что этот показатель должен равняться 2,8–2,9% ВВП. А сокращение с 2,7% до 2,5% — это слишком большая разница.
«Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов», — заключил Кудрин.
Ранее Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики России.