Глава Сбербанка Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 миллиардов

Сбербанк дал прогноз о том, что энергетический экспорт России может уменьшиться на 179 миллиардов долларов к 2035 году из-за энергоперехода. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф.

Согласно исследованию банка, падение к 2050 году составит 192 миллиарда долларов.

«Это, конечно же, прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать (а это надо сделать, конечно же) два маневра: в первую очередь, иные способы переработки — это газохимия и нефтехимия, и превращение этих технологий в более экологичные системы, то тогда цифры мы сможем увидеть иные», — сказал Греф. Его процитировало РИА «Новости».

Эксперты Сбербанка оценили потенциальное падение производства нефти и газового конденсата (при энергопереходе) к 2050 году в 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%.

Также Греф заявил, что доходы населения РФ могут сократиться на 14% к 2035 году в случае, если не произойдет ESG-трансформации. ESG-трансформация — это ведение бизнеса, которое основано на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности.