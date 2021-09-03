Глава Сбербанка назвал условие падения доходов россиян к 2035 году

Сбербанк спрогнозировал падение доходов населения в России на 14% к 2035 году в том случае, если не произойдет ESG-трансформации. Об этом на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава банка Герман Греф.

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и пять триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», — привело РИА «Новости» слова Грефа.

Глава Сбербанка назвал шесть ключевых рисков «зеленого» перехода для России. Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие, а также потеря бюджетных доходов, потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний.

Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Некоторые зарубежные инвесторы уже вкладывают свои средства только в компании, которые соблюдают принципы ESG.