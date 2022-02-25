Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в рамках стран БРИКС

Странам БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР) следует создать собственную платежную систему. С такой инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, создание подобной системы помогло бы нивелировать новые ограничительные меры, однако но отметил, что для ее выстраивания нужно время.

«С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или выстраивать альтернативные решения с новыми партнерами», — приводит ТАСС слова главы РСПП.

Ранее в МИД Соединенного Королевства заявили, что правительство Великобритании работает с союзниками над вопросом отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможности отключения России от SWIFT заявил и президент США Джо Байден.

Новые ограничительные меры страны Запада вводят против России на фоне начатой ею военной операции в Донбассе. Санкции коснутся, в числе прочего, сферы высоких технологий и крупных банков. Также санкции могут ввести лично против российского лидера Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.