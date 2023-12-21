Мир 21 декабря 2023, 16:51 Ангола решила выйти из ОПЕК Министр нефти Анголы Азеведу объявил о выходе страны из ОПЕК РИА «Новости»

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Заседание совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу приняло решение о выходе страны из ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов африканского государства Диамонтину Азеведу, его процитировало агентство Angop.

Азеведу назвал причиной выхода Анголы из ОПЕК несогласие с квотами на добычу нефти. По словам министра, до настоящего времени эти правила не влияли на страну.

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«Но если мы остались бы в ОПЕК, то пострадали бы от последствий решения соблюдать квоты на добычу», — отметил Азеведу.

По итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября, для Анголы установили квоту 1,11 миллиона баррелей в сутки на 2024 год. Представитель страны в ОПЕК Эстебан Педро тогда заявил, что государство собирается добывать нефть в объеме 1,18 миллиона баррелей в сутки.

Ранее Бразилия приняла решение присоединиться к ОПЕК+. Страна вступит в организацию в январе 2024 года.