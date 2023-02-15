Деньги 15 февраля 2023, 20:57 Глава ФНС назвал ключевые направления налогового администрирования Глава ФНС Егоров рассказал Путину об основных направлениях налогового администрирования РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба запустила специальную платформу для оперативного предоставления льгот мобилизованным. На выполнение поручения президента Владимира Путина понадобилось всего полтора месяца. Об этом руководитель ФНС России Даниил Егоров рассказал на совещании с членами правительства.

Глава ФНС напомнил, что для мобилизованных предпринимателей на время службы и три месяца после демобилизации перенесли сроки сдачи отчетности и уплаты налогов с последующей полугодовой рассрочкой. Для них приостановили и налоговые проверки. Обращаться в инспекцию с заявлениями плательщику не нужно.

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Егоров также подвел первые итоги запущенного с июля 2022 года специального режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). На этот режим за семь месяцев перешли более восьми тысяч участников с суммарным доходом более миллиарда рублей.

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«Одно из преимуществ в том, что при таком режиме человеку и компании не надо заботиться об исчислении налогов. Это происходит автоматически. Без личного участия налогоплательщика. Отчетность для абсолютного большинства предпринимателей отменяется. В случае согласия Владимира Путина можно будет распространить его на всю территорию России», — добавил Егоров

Глава ФНС России рассказал, что внедрение единого налогового счета с 1 января позволяет оплачивать налоги с одного счета. Для этого достаточно указать всего два реквизита — ИНН и сумму. Благодаря ЕНС ситуации с невыясненными платежами свели к минимуму.

«Учитывая масштабы реформы, установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности. Количество проблемных вопросов уже снизилось, и уже во втором квартале мы планируем перейти на обычный режим работы новой системы единого налогового счета», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что формирование необоснованных долгов по налогам является техническим вопросом, который можно решить.