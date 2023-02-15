Важное 15 февраля 2023, 19:13 Путин призвал решить вопрос необоснованных долгов по налогам Путин назвал необоснованные налоговые задолженности техническим вопросом РИА «Новости»

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Формирование необоснованных долгов по налогам является техническим вопросом, который можно решить. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства прокомментировал доклад главы ФНС Даниила Егорова. Он отметил, что необходимо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью.

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«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованных задолженностей. <…> Нужно просто исправлять эти технические неполадки. Я считаю, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок», — сказал Путин.

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Также президент поддержал эксперимент с загруженным на смартфон цифровым удостоверением. С идеей замены бумажного паспорта на совещании выступил глава Минцифы Максут Шадаев.

Он пояснил, что разработчики придумали технологию, которая позволит загружать на смартфон фотографию с биометрического паспорта. В результате там появляется QR-код, который можно проверить через сайт госуслуг, чтобы узнать возраст или фамилию его владельца.