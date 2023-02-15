15 февраля 2023, 19:13
Путин призвал решить вопрос необоснованных долгов по налогам
Путин назвал необоснованные налоговые задолженности техническим вопросом
Формирование необоснованных долгов по налогам является техническим вопросом, который можно решить. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.
Глава государства прокомментировал доклад главы ФНС Даниила Егорова. Он отметил, что необходимо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью.
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«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованных задолженностей. <…> Нужно просто исправлять эти технические неполадки. Я считаю, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок», — сказал Путин.
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Также президент поддержал эксперимент с загруженным на смартфон цифровым удостоверением. С идеей замены бумажного паспорта на совещании выступил глава Минцифы Максут Шадаев.
Он пояснил, что разработчики придумали технологию, которая позволит загружать на смартфон фотографию с биометрического паспорта. В результате там появляется QR-код, который можно проверить через сайт госуслуг, чтобы узнать возраст или фамилию его владельца.
Налоги
Владимир Путин
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