Глава DNS рассказал, что его его вызвали в Минпромторг после резкого поднятия цен

Глава DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что был вызван в Минпромторг из-за резкого повышения цен на товары в магазинах. Его обязали разобраться с ситуацией.

Как написало издание DТF, Алексеев уточнил, что теперь должен подготовить мероприятия, которые нормализуют ситуацию и уменьшат дискомфорт покупателей.

«В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», — рассказал он.

Алексеев добавил, что также есть проблема с некорректным отображением цен, самой работой сайта и выдачей заказов по предоплате.

Ранее сеть DNS подняла цены на товары примерно на 30%. Причиной стал рост курса доллара, объяснил Алексеев.

В результате сильно выросли продажи. Возник ажиотаж, после чего сайт сети начал работать со сбоями, а также поднялись цены.

Алексеев отметил, что санкций против России в области технологий пока непонятно, как будет поставляться часть товаров.