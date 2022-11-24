Деньги 24 ноября 2022, 11:17 Россияне оставили на валютных счетах минимальную за 10 лет сумму РБК: Центробанк сообщил, что валютные счета россиян сократились до 60 млрд долларов РИА «Новости»

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Россияне сократили свои валютные сбережения почти на 40% с начала года и оставили на счетах рекордно малую сумму в размере 60 миллиардов долларов, сообщил РБК.

Автор статьи сопоставил отчеты Центробанка. Если 1 октября россияне хранили на валютных счетах и депозитах 63,4 миллиарда долларов, то к 1 ноября сумма сократилась до 60 миллиардов.

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Предыдущий минимум зафиксировали 1 февраля 2012 года. Тогда клиенты банков накопили 69,2 миллиарда долларов.

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С начала года вкладчики сократили валютную часть своих сбережений на 37,9%. Наибольшие суммы они сняли или перевели в рубли в марте, апреле и сентябре — от 7,2 до 9,9 миллиарда долларов за месяц.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин объяснил, что россияне переводят деньги на депозиты в банки других стран или меняют на рубли и юани. В сентябре на зарубежных счетах оказалось примерно столько же средств российских вкладчиков, сколько и в самой России. Он уверен, что настолько же сильного оттока валютного капитала в ближайшие месяцы не случится.