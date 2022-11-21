Мир 21 ноября 2022, 20:11 «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку — 2» освободили от уплаты крупного штрафа Суд Польши отменил решение о крупном штрафе для «Газпрома» по делу о «Северном потоке — 2» РИА «Новости»

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Суд отменил решение польского управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) о штрафах для «Газпрома» и пяти компаний, ответственных за строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сказано в сообщении регулятора.

Производство по делу начали еще в 2018 году, когда выяснилось, что российская госкорпорация и пять ее партнеров (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) создали компанию для строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» без согласия польского регулятора.

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В ходе разбирательства управление по защите конкуренции и потребителей наложило два штрафа в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро) и 234 миллиона злотых (52 миллиона евро) на все компании. Предприниматели через суд обжаловали это решение через суд.

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В постановлении сказано, что польский регулятор не смог представить достаточно доказательств о нарушении учрежденным предприятием правил конкуренции. UOKiK пообещало, что обжалует это решение в Апелляционном суде.