Деньги 15 апреля 2024, 03:23 Галерею и часть отеля Four Seasons потребовали передать государству Приставы потребовали изъять галерею и часть отеля Four Seasons в доход РФ РИА «Новости»

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Судебные приставы потребовали изъять у бывшего владельца банка «Югры» Алексея Хотина в собственность государства торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду. Об этом сообщил РБК.

Мещанский районный суд Москвы вынес определение о применении обеспечительных мер еще 19 марта. Они были распространены на торговую галерею и часть площадей отеля, которые расположены в одном и том же здании.

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Помещения арестовали 3 апреля. Их общая площадь составила 34,7 тысячи квадратных метров.

«ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий, предусмотренных законом „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“, — говорится в материале.

Подробности дела не раскрываются, но служба приставов также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с осужденным бизнесменом.

Ранее Хотина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, которые он вместе с соучастниками, по версии гособвинения, похитил у вкладчиков банка в 2014 году.