Криминал 04 марта 2024, 17:05 Экс-владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которого обвиняли в растрате. Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил РБК.

Соучастников хищений также приговорили к лишению свободы. Экс-президента «Югры» Алексея Нефедова осудили на 8,5 года общего режима, а бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева и экс-директора московского филиала Нину Чернову — к восьми и шести годам колонии соответственно.

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Суд также решил взыскать с фигурантов уголовного дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка.

Ранее сторона обвинения запросила у суда девять лет и 10 месяцев колонии для Хотина по делу о растрате, а также штраф в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, подсудимый вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги.