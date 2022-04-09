Мировой экономике стало хуже от антироссийских санкций

Антироссийские санкции Запада сработали против авторов и ухудшили мировую экономику. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Силуанов выразил это мнение на первой встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.

«На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски. Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики», — сообщили представители Минфина.

Нужно быстро реагировать на текущую ситуацию в мировой экономике, отметил Силуанов. Международная валютно-финансовая система начала меняться, и доллар теряет свое преимущество, заявил он.

«Это подталкивает нас к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС», — сказал глава Минфина.

По мнению Силуанова, у стран-участниц встречи есть все для того, чтобы смягчить последствия текущего кризиса. Саму ситуацию в мировой экономике глава российского Минфина считает рукотворной проблемой.

Следующую подобную встречу планируют провести в июне. Она пройдет на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. По результатам будущей встречи будет принято совместное заявление по дальнейшим совместным шагам.