Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков

Самым надежным банком России признали Сбербанк. Он возглавил рейтинг Fоrbеs впервые с 2017 года, поднявшись на лидирующую позицию с четвертой строки.

Второе место в списке досталось Райффайзенбанку, который был первым в прошлом году. Росбанк замкнул тройку лидеров, сохранив за собой это положение.

Находившийся на втором месте (а годом ранее — в лидерах) «Юникредит банк» опустился до 12-й строки.

Высокую степень надежности среди государственных банков, отметил Forbes, продемонстрировали занявший девятое место ВТБ и оказавшийся на десятом Газпромбанк.

Самым надежным среди частных российских банков остался Альфа-банк — он занимает 27 строчку рейтинга.

Специалисты составили рейтинг с учетом сведений международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России.