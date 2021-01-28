Fоrbеs представил топ «королей российской недвижимости»
По данным журнала, что «Киевская площадь» в минувшем году заработала на аренде помещений 1,28 миллиарда долларов. В октябре 2020 года группа компаний открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». В 2023 году запланировано завершение реконструкции спорткомплекса «Олимпийский».
Группа «Ташир», принадлежащая Самвелу Карапетяну, выручила 585 миллионов долларов и заняла втрое место в рейтинге. Крупнейшими объектами являются ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тысячи кв. м.), многофункциональный комплекс Kvartal West (140 тысяч кв. м.) и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров.
Третье место заняла группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доходы от аренды составили 460 миллионов долларов. Крупнейшими объектами группы стали — отель Moscow Marriott Grand на 387 номеров и ТЦ «Калейдоскоп» (115,7 тысяч кв. м.).
В рейтинге появились два новых фигуранта рынка — АФК «Система» Владимира Евтушенкова (90 миллионов долларов, 20-е место) и группа «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 миллионов долларов, 27-е место).
За год компания «Главстрой» на 20% до 50 тысяч квадратных метров в сегменте бизнес- и премиум-классов увеличила объем продажи недвижимости в Москве.