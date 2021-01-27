Компания «Главстрой» на 20% увеличила продажи недвижимости в Москве за год

Компания «Главстрой» на 20% увеличила объем продажи недвижимости в Москве. По итогам прошлого года это около 50 тысяч квадратных метров в сегменте бизнес- и премиум-классов.

Компания «Главстрой» также продемонстрировала рост количества договоров долевого участия. За год их стало на 17% больше, чем прежде.

Проекты компании показывают стабильный рост стоимости. С момента старта продаж цена за квадратный метр в жилом комплексе Balance выросла на 72%, а в «Береговом» — практически вдвое.

Самыми востребованными в 2020 году планировочными решениями в ЖК «Береговой» стали двухкомнатные квартиры с панорамным остеклением, имеющие площадь 55-63 квадратных метров. Архитектуру проекта продумали с акцентом на квартиры, имеющие живописные виды, поэтому здесь таких большинство.

В ЖК Balance наибольшей популярностью пользовались двухкомнатные квартиры площадью 50-54 квадратных метров, которые включают просторную кухню-гостиную и две спальни.

В московских проектах «Главстроя» наблюдается уверенное увеличение спроса на двухкомнатные квартиры площадью от 55 квадратных метров с обязательным наличием кухни-гостиной. Объем продаж в этом направлении вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом, по данным аналитиков компании, наличие мастер-спальни обязательно для 68% покупателей проектов «Главстроя», гардеробной — для 60%, а больших или панорамных окон — более чем для 75%. Также на 32% увеличился объем продажи трехкомнатных квартир.

Тренд московских проектов высокого ценового сегмента — обязательное наличие собственного парка на территории или водоема в шаговой доступности. Около 40% опрошенных покупателей выбирают проекты с уникальной парковой концепцией.

Стоит отметить, что год назад наличие парка или набережной, интегрированных в концепцию проекта, только для четверти покупателей являлось обязательным элементом будущего дома.

Первый этап проекта «Береговой»

В прошлом году «Главстрой» реализовал первый этап проекта «Береговой», который включает в себя десять жилых корпусов переменной этажности, в том числе три 29-этажных башни, три восьми- и четыре девятиэтажных корпуса.

Все здания расположены на едином стилобате, что позволило завершить первый этап строительства и ввести в эксплуатацию все корпуса одновременно — единым комплексом.

В рамках первого этапа проекта «Береговой» построили 110 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры, детский сад на 150 мест, подземный паркинг, коммерческую инфраструктуру на первых этажах зданий.

Новые проекты, взятые в работу

В конце 2020 года «Главстрой» получил разрешение на строительство апарт-отеля премиум-класса «Дом с бассейном — Сретенка 13/26», который включает в себя 32 апартамента и спа-комплекс с бассейном.

Сейчас компания осуществляет строительство второго этапа ЖК «Береговой», в рамках которого планирует построить более 316 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры, включая три жилых дома, состоящих из 30 секций переменной этажности. Кроме того, появятся подземные парковки и коммерческая инфраструктура.

На втором этапе ЖК «Береговой» предусмотрели строительство шести социальных объектов. Пять из них создадут современный образовательный кластер, состоящий из двух школ и трех детских садов. В состав второго этапа также входит поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном.

Также осуществляется строительство кварталов Balance, которые занимают 27,5 гектара. Проект включает в себя жилые дома, социальные объекты, общественные пространства и инфраструктуру.

Главной точкой притяжения Balance станет парковый комплекс с уникальной для столицы концепцией урбан-парка. Строительство первого этапа планируют завершить в следующем году.

Концепцию всего парка разработали таким образом, что все этапы представляют собой единый комплекс. И при этом каждый из них — общественное пространство, в котором уже созданы все условия для разных сценариев отдыха.