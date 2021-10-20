Силуанов предложил сформировать резервные фонды в регионах

Субъектам федерации есть смысл задуматься о том, чтобы в каждом из них появился собственный резервный фонд для запаса прочности на случай непредвиденных ситуаций. Такую уверенность высказал министр финансов Антон Силуанов во время «открытого диалога» с сенаторами.

Силуанов считает, что региональным властям нужно дать некоторые рекомендации. В том числе, чтобы деньги направлялись не на новые инициативы, а были сконцентрированы на реализацию важнейших целей. Таких, как нацпроекты и госпрограммы. В этой связи глава Минфина считает, что целесообразно создать в каждом субъекте резерв. Его слова привела «Российская газета».

«Если в этом году хорошее такое исполнение идет, то, может быть, все-таки какие-то резервные фонды, как правительство себе создает, и субъектам РФ формировать на случай каких-то непредвиденных вопросов развития ситуации… Мне кажется, и регионам, и Федерации, вот мы все время формируем резервные фонды, нужно иметь запас прочности», — продолжил глава Минфина.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что поддерживает такую идею. Она отметила, что как хозяйка по достоинству оценила этот подход и считает, что подушку безопасности по мере возможностей создавать необходимо. В то же время, Матвиенко добавила, что на данный момент на это способны далеко не все регионы.

Ранее Антон Силуанов высказался о том, какими мерами мир борется с последствиями пандемии. По его словам, масштаб антикризисной поддержки оказался чрезмерным. В результате теперь он приводит к повышению инфляции.