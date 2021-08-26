Силуанов назвал масштаб мировой антикризисной поддержки чрезмерным

Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляции. Как сообщило «РИА Новости», с таким заявлением выступил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

«Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что за первое полугодие рост экономики в России смог достигнуть докризизного уровня — того, который существовал в стране до начала пандемии. Многие экономические секторы смогли даже превысить прежние показатели.

Такое же мнение выразили и международные рейтинговые агентства. Они сообщили, что положение российской экономики стало тем же, что и до кризиса. По мнению западных экспертов, коронавирус уже не сможет пошатнуть финансовую систему в России.