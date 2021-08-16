ФНС усилила контроль за операциями россиян за рубежом

В несколько раз выросло количество запросов Федеральной налоговой службы (ФНС) к налогоплательщикам с требованием подтвердить те или иные зарубежные операции. Служба начала работать более персонализировано и адресно. Инспекторы готовят конкретные запросы по определенным счетам и операциям.

Об этом газете «Ведомости» рассказали информированные источники. Почти всех клиентов, задекларировавших контролируемые иностранные компании (КИК), вызывали в ФНС для дачи пояснений.

Инспекторы интересовались причинами, по которым эта прибыль не заявлялась раньше. Об этом изданию рассказал директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников. По данным старшего советника Hill Consulting Сергей Нестеренко, фактически повсеместно в ФНС требовали финансовые отчеты и пояснения по расчету прибыли.

С 2020 года владельцы зарубежных компаний могут или перечислять пять миллионов рублей за все зарубежные активы и не сдавать отчетность, или им придется стандартно отчитаться о компаниях с прибылью до 10 миллионов рублей. Им надо будет заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% — для юрлиц.

Фиксированный налог выбрали более 270 бизнесменов. В казну по этой статье в 2020 году поступило 5,2 миллиарда рублей.

Больше остальных выплатил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В бюджет Липецкой области от него поступило более 1,1 миллиарда рублей.

Выбравших новый режим налога бизнесменов обязали предоставить пояснения и документы по расчету прибыли КИК. Представитель ФНС пояснил, что некоторые пользователи сообщили необоснованно заниженную сумму.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) в России и за рубежом.