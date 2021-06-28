Участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом попало под запрет в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) в России и за рубежом. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Участие физических и юридических лиц в деятельности иностранной организации, которая признана нежелательной в РФ, запрещается в любой точке мира.

Многочисленные факты прохождения россиянами за рубежом тренингов по организации массовых беспорядков и влиянию на избирательные кампании были выявлены Госдумой. Речь идет в том числе о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, проведении антироссийских информационных акций и формировании терпимости к употреблению запрещенных веществ, говорится в пояснительной записке к документу.

Закон также обязывает Росфинмониторинг отслеживать любые денежные переводы с территорий определенных государств. Иностранную или международную организацию теперь могут признать нежелательной в РФ, если она оказывает посредничество в операциях с деньгами или имуществом для деятельности, угрожающей безопасности страны, обороноспособности или основам конституционного строя.

Ранее Путин назвал преимущества, которыми обладает современная российская армия.