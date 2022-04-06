ФНС и МВД начнут ловить валютных спекулянтов

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо с поручением заняться выявлением валютных спекулянтов совместно с полицией. Об этом сообщил РБК со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, органы намерены пресекать куплю-продажу валюты с рук.

«Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков», — рассказали собеседники издания.

По имеющимся данным, в ФНС отмечают, что продажа валюты «с рук» ведется в социальных сетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. В письме указано, что эти действия в нынешних условиях «несут угрозу устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка». В этой связи налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов МВД.

Ранее ФНС сообщила, что с 24 февраля по 31 марта из России попытались нелегально вывезти около 104 миллионов рублей. Чаше всего россияне пытались вывезти наличные деньги в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Таможенные службы обнаруживали банкноты в одежде или багаже без сокрытия.