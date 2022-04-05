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    05 апреля 2022, 03:19

    Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей

    Таможенная служба России зафиксировала рост незаконного перемещения наличных денег

    Полина Созыкина

    Около 104 миллионов рублей попытались нелегально вывезти из России с 24 февраля по 31 марта, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

    Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей

    За указанный период установлены 1078 фактов нарушения правил ввоза и вывоза наличных средств на общую сумму 158 миллионов рублей. Около 85% всех фактов нарушений приходится на незаконный вывоз денег из страны. В ФТС заявили, что по ним заведены административные дела. Почти каждое второе дело касается нарушения запрета на вывоз иностранной валюты свыше установленного лимита в 10 тысяч долларов.

    «В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — отметил первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин.

    В 2022 году россияне чаше всего пытаются вывезти наличные деньги в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Таможенные службы обнаруживают банкноты в одежде или багаже без сокрытия.