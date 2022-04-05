Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей

Около 104 миллионов рублей попытались нелегально вывезти из России с 24 февраля по 31 марта, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

За указанный период установлены 1078 фактов нарушения правил ввоза и вывоза наличных средств на общую сумму 158 миллионов рублей. Около 85% всех фактов нарушений приходится на незаконный вывоз денег из страны. В ФТС заявили, что по ним заведены административные дела. Почти каждое второе дело касается нарушения запрета на вывоз иностранной валюты свыше установленного лимита в 10 тысяч долларов.

«В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — отметил первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин.

В 2022 году россияне чаше всего пытаются вывезти наличные деньги в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Таможенные службы обнаруживают банкноты в одежде или багаже без сокрытия.