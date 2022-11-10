Деньги 10 ноября 2022, 20:33 Фьючерсы на биржах США незначительно выросли в ходе подсчета голосов на выборах CNN: фьючерсы на биржах начали расти на фоне подсчета голосов на выборах в США Unsplash

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Фьючерсы на индексы Нью-Йоркской фондовой биржи демонстрируют незначительный рост после закрытия торгов по мере обработки бюллетеней на промежуточных выборах в США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно последним данным, фьючерс на промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,2%. Фьючерс на индекс электронной биржи Nasdaq — на 0,4%.

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Глава стратегического отдела международного инвестбанка RBC Capital Markets Лори Калвасина заявил, что возможный переход одной или обеих палат Конгресса под контроль республиканцев на «рынках расценят как позитивное событие».

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По мнению стратега Morgan Stanley Майка Уилсона, разделение контроля между двумя партиями помогло бы снизить опасения по поводу роста потребительских цен и базовой процентной ставки, передал телеканал NBC.

В США к завершению близятся промежуточные выборы 435 членов Палаты представителей Конгресса и трети Сената. Республиканцы с небольшим отрывом занимают лидирующие позиции.

По предварительным результатам, им могут достаться 207 мест в Палате представителей, а демократы получат 184 места. В Сенате кандидатам Республиканской партии предоставят 49 мандатов, их соперникам — 48 мест.