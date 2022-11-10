Мир 10 ноября 2022, 09:54 Американцы по ошибке избрали двух покойных кандидатов Fox News: демократы поблагодарили американцев за избрание умерших в октябре политиков Unsplash

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Организаторы выборов в Конгресс США забыли убрать из списка двух кандидатов, которые в октябре скончались. Американцы проголосовали именно за них. Демократическая партия поблагодарила граждан за доверие, сообщил телеканал Fox News.

Конгрессмен от штата Пенсильвания Энтони Делюка умер 9 октября от лимфомы. Ему было 85 лет, и 60 из них мужчина прожил в городе Пенн Хиллс. Несмотря на это, жители штата переизбрали его на новый срок. Теперь там пройдут внеочередные выборы.

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«Мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать доверие к нему и приверженность демократическим ценностям, переизбрав его посмертно», — заявили демократы.

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В 86-м избирательном округе Теннесси неожиданно для всех одержала победу Барбара Купер. Она умерла 25 октября в возрасте 93-х лет. Об этом сообщил сайт Local Memphis.

Республиканцы с небольшим отрывом лидируют на выборах в Конгресс США. По предварительным результатам, им достанется 207 мест в палате представителей, демократам — 184 места. В сенате кандидаты Республиканской партии получат 49 мандатов, их соперники — 48 мест.