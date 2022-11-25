Деньги 25 ноября 2022, 07:04 Финансовый аналитик предупредил об ослаблении рубля из-за глобальной рецессии Финансовый аналитик Васильев: доллар подорожает до 70 рублей из-за политики ФРС РИА «Новости»

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Из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы и утечки капитала из Европы в США укрепился доллар. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев предупредил агентство «Прайм», что такая тенденция сохранится в 2023 году.

Он считает, что российская национальная валюта ослабнет до 70 рублей за доллар. На курс повлияют многие факторы, в том числе деглобализация, энергетический кризис, рекордная инфляция и глобальная рецессия.

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Финансовый аналитик считает, что нефть Urals может подешеветь сильнее, чем до 60 долларов за баррель. Кроме того, на курс рубля подействует сокращение экспортных доходов России из-за потолка цен на нефть, новых санкций и мирового экономического спада. Поэтому он посоветовал хранить сбережения в иностранной валюте.

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Однако Михаил Васильев предупредил, что безналичные доллар и евро — не такое надежное средство сбережения, как раньше, из-за санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра. Покупательская способность наличных снижается из-за рекордной инфляции в США. Поэтому он посоветовал вложить деньги в китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар.