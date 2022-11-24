Эксклюзив 24 ноября 2022, 15:32 Клоунада в квадрате. Запад не может определиться с потолком цен на российскую нефть Эксперт по энергетике Фролов: Россия заработает на потолке цен на нефть РИА «Новости»

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Переговоры Евросоюза о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик. Польша при поддержке стран Балтии не согласилась на уровень 65−70 долларов за баррель и потребовала снизить его до 30 долларов. Против выступили Греция и Мальта — главные морские перевозчики российской нефти. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «360», что действия Польши напоминают клоунаду, ведь в условиях дефицита нефти на мировом рынке, который появится из-за введения предельных цен, Россия может заработать еще больше.

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Далее — прямая речь.

Система предельных цен на нефть

Чтобы понять, насколько нелогично звучит предложение Польши, нужно вспомнить, для чего вообще эта система предельных цен вводится. Если верить нашим западным партнерам и их публичным выступлениям, то она предназначена для сдерживания доходов России от продажи нефти, а также чтобы не допустить возможный дефицит на мировом рынке из-за прекращения поставок российского сырья после введения эмбарго со стороны Европы.

Эмбарго вводится 5 декабря. Одновременно с этим вступает в силу система предельных цен на нефть. Она предусматривает, что если Россия продает ее по тем ценам, которые назначили в Вашингтоне и Брюсселе, то наши компании смогут продолжить пользоваться услугами западных компаний, осуществляющих морские перевозки. Если нет, эти компании не смогут перевозить нашу нефть.

Самый главный вопрос, который стоит задать, когда мы слышим о системе предельных цен: а что должно заставить Россию продавать по этим ценам?

Отпуская ряд существенных параметров, отмечу, что единственным параметром, который может заставить Россию присоединиться к этой клоунаде, — это цена.

Если верхний предел даст возможность, теряя на каждом отдельном барреле, проданном за рубеж, заработать больше денег за счет увеличения объемов поставок, то тогда России — с бухгалтерской точки зрения — стоит присоединиться к этой системе.

Нефтяные качалки в Альметьевском районе в Татарстане / РИА «Новости»

Клоунада в квадрате

Напомню, изначально обсуждали уровень предельных цен от 40 до 60 долларов за баррель, но когда страны ОПЕК+ сократили квоту на добычу, на Западе стали обсуждать более высокие предельные цены.

Если при 60 долларов мы, подключившись к системе предельных цен, могли увеличить добычу, а с ней и поставки за рубеж на миллион баррелей в сутки, то сейчас можем увеличить этот показатель на 500−600 тысяч баррелей, и это дает нам меньший валовый доход. Поэтому предложение Польши выглядит как клоунада в квадрате, поскольку оно противоречит самой сути этой системы.

Ведь если нам скажут: «Продавайте по 30», а мы скажем, что не будем, нашей нефти не будет на рынке. Цены подскочат. Мы, даже если еще сократим производство нефти — такое тоже может быть, — заработаем больше денег на скачке цен. То есть, продавая меньше, будем зарабатывать больше.