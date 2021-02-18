Банкиры из черного списка могут заняться повышением финансовой грамотности россиян

Центробанк намерен рассмотреть предложение привлекать к повышению финансовой грамотности населения дисквалифицированных банковских сотрудников для того, чтобы сократить срок дисквалификации.

Данное предложение выдвинул банк «Гарант-инвест» на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России, сообщил ТАСС.

«Идея нетривиальная, заслуживающая как минимум обсуждения. Давайте мы, действительно, об этом подумаем. Не готов сразу сформулировать, насколько одно может засчитывать другое, так как речь идет немного о разных событиях, но такой вклад был бы очень полезен для повышения финансовой грамотности», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, отвечая на соответствующий вопрос.

В так называемый черный список банкиров регулятор вносит неблагонадежных финансистов. В перечень, в частности, входят руководители финансовых учреждений, которые своими действиями способствовали ухудшению финансового положения организации или же привели ее к закрытию.

Мошенникам приходится часто менять схемы обмана банковских клиентов, потому что люди стали финансово грамотные. Выманить деньги, придерживаясь одной тактики, злоумышленникам теперь не так просто. Финансовая грамотность и меры со стороны регулятора, правоохранительных органов и банков уменьшили доходы мошенников.