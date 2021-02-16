ЦБ объяснил новые подходы мошенников финансовой грамотностью россиян

Мошенникам приходится часто менять схемы обмана банковских клиентов, потому что люди стали финансово грамотные. Выманить деньги, придерживаясь одной тактики, злоумышленникам теперь не так просто. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев.

По словам собеседника, финансовая грамотность и меры со стороны регулятора, правоохранительных органов и банков уменьшили доходы мошенников.

«Как компенсировать? Значит, надо смотреть, где получить пусть за один раз, но больший куш. Каким образом это реализовать? Либо вернуться к старой истории с атакой на юридическое лицо, просто поменяв технику, либо использовать атаки на физлиц, но с другими сценариями», — приводит агентство слова Сычева.

Он добавил, что преступники, которые активно использовали методы социальной инженерии, уже украли свои деньги и оставили эту схему другим участникам криминального рынка. Старые способы обмана, отметил Сычев, никуда не делись.

Накануне Центробанк предупредил, что киберпреступники отработали свои уловки на клиентах банков и переключились на приложения финансовых организаций. Теперь они пытаются добраться до счетов компаний.