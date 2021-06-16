Финансисты рассказали, куда можно выгодно вложить полмиллиона рублей

Специалисты по финансовому рынку рассказали, куда лучше вложить 500 тысяч рублей, чтобы получить максимальную выгоду. Об этом написала газета «Известия».

Для тех, кто хочет заняться бизнесом, лучше вложиться во франчайзинг. Гендиректор Forward Виталий Цыганков отметил, что это оптимальный вариант для начинающих предпринимателей. Купить бизнес с уже готовой стратегией можно как раз от 500 тысяч рублей, но стоимость может превышать и миллион. Все зависит от того, насколько это узнаваемый бренд, точки франшизы и арендуемой площади.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич при этом рассказал, в какие российские акции лучше вкладываться. По его словам, следует ориентироваться на компании-экспортеры нефти, газа, металла и удобрений с потенциалом роста, либо на компании, которые выигрывают от восстановления внутреннего рынка — например, авиакомпании и ретейл, а также сельхозпредприятия.

Финансовый советник Александра Базак же считает, что на 500 тысяч рублей нужно как минимум приобрести доллары. По ее словам, сейчас для этого достаточно приятный курс. А самый простой способ инвестирования — открыть инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых. При этом она напомнила, что если обещают доходность в 250-700%, то это финансовая пирамида, и так все средства можно потерять.

И большинство экспертов сошлись во мнении, что прежде всего нужно позаботиться о финансовой подушке, которой бы хватило хотя бы на полгода, чтобы покрыть расходы семьи при потере заработка.

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