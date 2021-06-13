Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары

Банковские депозиты — не единственный вариант валютных инвестиций. Инвесторы могут выбирать сразу из нескольких различных активов. Об этом рассказал главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

«Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций», — назвал способы инвестиций банкир в беседе с агентством «Прайм».

Преимущество государственных еврооблигаций, добавил Мкртчян, состоит в том, что купонный доход по ним превышает банковский процент.

Но у таких инвестиций есть и недостатки. Один из них — это потери при продаже на стрессовом рынке. Выбирать акции самостоятельно довольно сложно, предупредил банкир. Поскольку, как он объяснил, выбирать приходится из 1,5 тысячи доступных на российской бирже инвестиций. Кроме того, приходится анализировать многие факторы и разрабатывать собственный алгоритм управления рисками.

Россиянам доплачивают средства, которые были накоплены во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год. Получить деньги можно по «старому» пенсионному возрасту или раньше, если есть право на досрочную пенсию. Однако при этом должно быть соблюдено несколько условий.