Финансист рассказал, при каком условии евро будет стоить меньше доллара

Текущий мировой валютный порядок поддерживается огромным количеством денег. Чтобы курс евро к доллару опустился хотя бы до минимальных показателей последних лет, нужно, чтобы экономическая ситуация в еврозоне стала гораздо хуже, чем в США.

Курс зависит от ряда показателей, отметил аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин в беседе с агентством «Прайм».

К этим показателям, по его словам, относятся состояния экономики (динамики ВВП, инфляции), динамики дефицита бюджета, монетарной политики национальных центральных банков, внешнеторгового баланса, а также динамики движения инвестиционного и спекулятивного капитала.

За последние 20 лет минимальное соотношение евро к доллару было в 2017 году. Такая ситуация тогда сложилась из-за угрозы целостности ЕС.

«Чтобы курс евро к доллару опустился хотя бы до минимумов последних лет, нужно, чтобы экономическая ситуация в еврозоне стала намного хуже, чем в США», — заявил Потавин.

Стоимость евро опуститься ниже доллара в том случае, если в Штатах будет экономический бум, а еврозоне — глубокий кризис, добавил аналитик.

Купюры номиналом 500 евро не стоит хранить дома и использовать, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Причина такой избирательности кроется в том, что с банкнотой таким номиналом могут возникнуть проблемы при посещении Европы. Их перестали печатать в 2016 году, а в 2019-м начали изымать из использования.