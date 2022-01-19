Россиянам посоветовали не хранить дома два вида денежных купюр

Купюры номиналом 500 евро и 100 долларов не стоит хранить дома и использовать. Такой совет дал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в ходе интервью с агентством «Прайм».

По его словам, причина такой избирательности кроется в том, что с банкнотой в 500 евро могут возникнуть проблемы при посещении Европы. Их перестали печатать в 2016 году, а в 2019-м начали изымать из использования.

«Причина — в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — объяснил Переславский.

Купюра в 100 долларов тоже может доставить сложности. Велика вероятность, что она окажется поддельной, если изготовлена давно. Лучше всего обменять их в банке на другие, чтобы точно убедиться в их подлинности.

Также эксперт отметил, что хранение наличных в принципе может оказаться невыгодным — их проще украсть, а также деньги «съедает» инфляция. Сейчас дешевеет не только рубль, но и евро и доллар. Поэтому даже такие валюты стоит защищать от обесценивания, например через еврооблигации, заключил финансист.