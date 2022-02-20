Россиянам посоветовали альтернативу доллару для хранения накоплений
Аналитик Маслов посоветовал россиянам обратить внимание на британский фунт
Доллар продолжает удерживать статус стабильного актива для сбережений. Но для минимизации рисков россиянам стоит расширить свои валютные накопления и добавить туда британские фунты. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов.
Он напомнил, что инфляция в США выросла до 7,5%, чего не было с 1982 года. Такая ситуация подталкивает американский регулятор к повышению ключевой ставки, а это значит что доллар продолжит укрепляться.
В качестве альтернативы американской валюте полагаться на евро не стоит. Регулятор Евросоюза хоть и ужесточил свою политику, но ставку повышать не спешит. Если это и произойдет, то только в конце 2022 года.
«Банк Японии и Швейцарский Банк придерживаются ультрамягкой денежно-кредитной политики и в ближайшие год-два вряд ли ее изменят. Однако в случае роста геополитических рисков иена и франк все же могут стать хорошим вариантом для временного сохранения накоплений», — пояснил Маслов.
Аналитик подчеркнул, что Банк Англии выделяется на фоне других регуляторов. Он уже дважды поднял ставку сначала до 0,25%, а две недели назад до 0,5%. Так ведомство пытается остановить разогнавшуюся до 5,5% инфляцию. Поэтому фунт может вполне стать альтернативой доллару.
Маслов подчеркнул, что причины, которые влияют на курсы национальных валют разные. Британия после выхода из Евросоюза столкнулась с дефицитом рабочих рук и нарушенной логистикой с континентом. Ожидать, что доллар потеряет статус мировой валюты в ближайшее время не стоит. Инвесторы доверяют свои деньги США, так как они всегда расплачивались по своим долгам.