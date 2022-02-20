Россиянам посоветовали альтернативу доллару для хранения накоплений

Доллар продолжает удерживать статус стабильного актива для сбережений. Но для минимизации рисков россиянам стоит расширить свои валютные накопления и добавить туда британские фунты. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов.

Он напомнил, что инфляция в США выросла до 7,5%, чего не было с 1982 года. Такая ситуация подталкивает американский регулятор к повышению ключевой ставки, а это значит что доллар продолжит укрепляться.

В качестве альтернативы американской валюте полагаться на евро не стоит. Регулятор Евросоюза хоть и ужесточил свою политику, но ставку повышать не спешит. Если это и произойдет, то только в конце 2022 года.

«Банк Японии и Швейцарский Банк придерживаются ультрамягкой денежно-кредитной политики и в ближайшие год-два вряд ли ее изменят. Однако в случае роста геополитических рисков иена и франк все же могут стать хорошим вариантом для временного сохранения накоплений», — пояснил Маслов.

Аналитик подчеркнул, что Банк Англии выделяется на фоне других регуляторов. Он уже дважды поднял ставку сначала до 0,25%, а две недели назад до 0,5%. Так ведомство пытается остановить разогнавшуюся до 5,5% инфляцию. Поэтому фунт может вполне стать альтернативой доллару.

Маслов подчеркнул, что причины, которые влияют на курсы национальных валют разные. Британия после выхода из Евросоюза столкнулась с дефицитом рабочих рук и нарушенной логистикой с континентом. Ожидать, что доллар потеряет статус мировой валюты в ближайшее время не стоит. Инвесторы доверяют свои деньги США, так как они всегда расплачивались по своим долгам.