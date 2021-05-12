Финансист объяснил, в каком случае опасно использовать кредитную карту

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков объяснил, в каком случае человеку лучше не использовать кредитную карту. Он отметил, что несоблюдение сроков грейс-периода может обернуться для клиента банка серьезными проблемами, написал сайт NEWS.ru.

Специалист пояснил, что не следует использовать кредитные карты, если погасить задолженность в срок не получится. Выгоднее взять обычный кредит.

«Ваша задача заключается в том, чтобы погасить задолженность по карте до момента окончания грейс-периода. В этом случае вы не платите процентов. Если вы в это дело не укладываетесь, то вам лучше и дешевле будет взять кредит», — рассказал Солодков.

Он обратил внимание, что ставки по обычному кредиту гораздо ниже, чем по кредитке. Помимо прочего, в нашей стране нет такого уровня защиты потребителей, как в США. Так, если карта окажется у мошенников, у гражданина скорее всего не выйдет вернуть деньги.

Ранее стало известно, что Москва возглавила список российских регионов, где в марте 2021 года выдали больше всего ипотечных кредитов. На втором месте оказалось Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург.