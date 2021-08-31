Финансист Достов назвал условие отключения Wildberries от Visa и Mastercard

Онлайн-ретейлер Wildberries может быть отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard после проверок в банках. Но такой сценарий крайне маловероятен, заявил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Эксперт отметил, что, скорее всего, расследование в итоге никак не скажется на потребителях. Однако при систематических нарушениях правил платежных систем маркетплейс действительно могут от них отключить, сообщило РИА «Новости».

«Это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay», — пояснил Достов.

Претензии российского филиала Visa к Wildberries связаны с введением двухпроцентной комиссии при оплате иностранными картами. Исключение было сделано только для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей и платежной системы SberPay.

В компании отметили, что просто выделили сумму комиссии в отдельную строку, которую раньше включали в общий счет. Это решение объяснили заботой о покупателях. Visa заявила, что банкам — эквайерам Wildberries может грозить штраф до миллиона долларов за начисление дополнительной комиссии. Помимо этого было начато расследование.