Платежная система Visa призвала банки принять участие в расследовании о комиссиях при покупках в российском онлайн-магазине Wildberries. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники на банковском рынке.

Собеседники агентства уточнили, что проводящим транзакции банкам платежная система пригрозила штрафами, если они будут оформлять наценку по требованию магазина. По их словам, об этом говорится в письме, которое VIsa направила в банки.

«Из заявлений Wildberries и публикаций СМИ им стало известно, что площадка делает наценку 2% при оплате картой Visa. Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, то для такого банка возможны штрафные санкции», — рассказал собеседник ТАСС.

Онлайн-магазин Wildberries заявил, что при оплате товаров картой «Мир», через российскую систему платежей или SberPay покупатели получат скидку за счет более низкой комиссии.

При оформлении заказа через иностранные платежные системы на сайте появляется сообщение о наценке в 2%, которую можно обнулить, если выбрать для расчета одну из трех российских систем.

В компании отметили, что просто выделили сумму комиссии в отдельную строку, которую раньше включали в общий счет. Это объяснили заботой о покупателях.

Решение Wildberries вызвало недовольство у Visa, которая объявила о начале расследования в отношении ретейлера.

В российском представительстве Mastercard назвали решение магазина дискриминационным по отношению к владельцам карт иностранных платежных систем. Там напомнили, что правила запрещают торговым предприятиям взимать дополнительную комиссию с покупателей. Сейчас компания работает над урегулированием этой ситуации.

Wildberries заявил, что готовы к переговорам, но предложений от иностранных платежных систем пока не получали. В пятницу, 20 августа, пресс-служба магазина распространила заявление, в котором объявила, что зарубежные платежные системы пригрозили штрафами российским банкам, что можно рассматривать как попытку давления и вмешательства в работу независимых финансовых учреждений.