«Это банки с госучастием»: снимать деньги из попавших под санкции банков не стоит

Переводить деньги из попавших под санкции российских банков не стоит. Это кредитные учреждения с государственным участием, а значит их будут спасать в первую очередь. Об этом «360» заявил политический аналитик и член общественной палаты Московской области Иосиф Дискин.

Он пояснил, что в нынешних условиях важно держать деньги там, где они меньше всего подвержены риску.

«Если у вас деньги на счетах в банке, находящегося под санкциями, то из него деньги переводить не надо точно. Потому что это банки с госучастием и их будут спасать в первую очередь. Но только если конечно на те деньги, которые в этих банках лежат вы не собираетесь покупать танкер нефти. В этом случае, конечно, переводить», — подчеркнул он.

Санкции против российских банков ввели США, Великобритания и Евросоюз. В американский «черный список» внесли ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Все их активы находящиеся в США заморозили и запретили проводить долларовые транзакции. У Сбербанка закрыли корреспондентские счета. Кроме того, у Газпромбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Альфа-банка прекратили покупку ценных бумаг.

Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.