Эксклюзив 27 марта 2024, 12:26 «Есть нюанс». Эксперт оценил идею о единых ставках по окладу бюджетников в РФ Экономист Остапкович: в РФ найдут лазейку при введении единой ставки по окладу

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Комитет Госдумы по труду и соцполитике представил законопроект, устанавливающий единые по России ставки по окладу бюджетников. Они должны быть не меньше МРОТ, то есть 19,2 тысячи рублей, сообщили «Известия». В комментарии «360» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что инициатива неплохая, но есть нюансы.

«Сейчас бюджетники получают заработную плату, состоящую из двух частей: оклада и надбавки. При этом надбавки могут доходить до 50-70% от размера всей заработной платы. Допустим, оклад у медика из региона — 12 тысяч рублей, что меньше МРОТ, но надбавка — 12 тысяч рублей. То есть ей выплачивают 24 тысячи рублей, формально закон исполняется», — пояснил собеседник.

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По словам Остапковича, депутаты хотят сделать оклад не меньше МРОТ. Но работодатель может воспользоваться лазейкой в законе.

«Он поставит оклад по МРОТ, но уменьшит надбавку. Поэтому медик получит те же 24 тысячи. Но если в законе пропишут, что надбавка не будет снижена, тогда люди выиграют. В противном случае эта инициатива ничего не изменит», — подытожил экономист.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году МРОТ в стране повысят до 35 тысяч рублей.