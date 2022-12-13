Деньги 13 декабря 2022, 04:15 ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине — СМИ Politico: члены ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере 6,3 миллиарда евро

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Евросоюз согласовал заморозку средств для Венгрии, но вместо 7,5 миллиарда евро, как планировалось ранее, Будапешт не получит всего 6,3 миллиарда евро. Таким образом Брюссель хочет надавить на венгерские власти и заставить принять необходимые ему решения, пишет Politico.

Решение официально закрепят в ходе письменной процедуры, которая завершится 14 декабря. Данный механизм Еврокомиссия предложила запустить в отношении Будапешта еще в сентябре. Он обеспечит защиту бюджета ЕС «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии».

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Венгрия продвигает собственную политику в отношении Украины. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что санкции в отношении России не работают, а только бьют по тем, кто их ввел. Будапешт также выступал против очередной помощи для Украины.

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Ранее Сийярто заявил, что Венгрия против включения в санкционный список ряда российских компаний и физических лиц.