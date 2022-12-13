13 декабря 2022, 04:15
ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине — СМИ
Politico: члены ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере 6,3 миллиарда евро
Евросоюз согласовал заморозку средств для Венгрии, но вместо 7,5 миллиарда евро, как планировалось ранее, Будапешт не получит всего 6,3 миллиарда евро. Таким образом Брюссель хочет надавить на венгерские власти и заставить принять необходимые ему решения, пишет Politico.
Решение официально закрепят в ходе письменной процедуры, которая завершится 14 декабря. Данный механизм Еврокомиссия предложила запустить в отношении Будапешта еще в сентябре. Он обеспечит защиту бюджета ЕС «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии».
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Венгрия продвигает собственную политику в отношении Украины. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что санкции в отношении России не работают, а только бьют по тем, кто их ввел. Будапешт также выступал против очередной помощи для Украины.
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Ранее Сийярто заявил, что Венгрия против включения в санкционный список ряда российских компаний и физических лиц.
Европа
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