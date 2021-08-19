Россиянам рассказали, что будет с урожаем в этом году

Минсельхоз США заявил о резком уменьшении урожая пшеницы в России. Стоимость зерна будет высокой, но эксперты прогнозируют небольшое снижение внутренних закупочных цен.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) спрогнозировало резкое падение урожая пшеницы в России, сообщила газета «Известия». Ведомство снизило оценки с 85 миллионов до 72,5 миллиона тонн пшеницы (без учета Крыма). Но такие цифры нельзя рассматривать всерьез, заявил руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский.

«Прогноз Минсельхоза США является нерелевантным в условиях, когда на Юге собран урожай, близкий к рекорду 2017 года, а в Центре — третий по величине урожай», — отметил он.

Эксперт добавил, что также необходимо учитывать вероятный рост производства пшеницы в Сибири. Уже сейчас отмечается высокая урожайность, хотя уборка только началась. Павенский подчеркнул, что из-за увеличения «плавающих» экспортных пошлин внутренняя закупочная стоимость в России немного упадет.

Согласно данным Минсельхоза, в стране намолочено более 80 миллионов тонн зерна. Целевой ориентир по производству зерна сохраняется на отметке 127,4 миллиона тонн. Эта цифра включает 81 миллион тонн пшеницы.