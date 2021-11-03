Экспортные ограничения могут снизить статус России на зерновых рынках

Цены на российское зерно достигли почти десятилетнего максимума. Но Москва может потерять лидерство на зерновых рынках мира из-за экспортных ограничений. Минсельхоз США предсказал, что первое место займет ЕС с показателем в 35,5 миллиона тонн пшеницы. Россия займет второе место.

По данным газеты «Коммерсант», не поможет даже урожай Крыма, который Вашингтон в своих прогнозах традиционно не учитывает. Российские эксперты оценивают экспорт России максимум в 34 миллиона тонн.

Как считают в USDA, урожай пшеницы этого года в России может снизиться до 72,5 миллиона тонн.

Пошлина, установившая экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя со 2 июня достигла 70% от разницы со средним значением ежедневных ценовых индикаторов и базовой частью. Для пшеницы она установлена в 200 долларов за тонну.

Однако по мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, утрата лидерства является проблемой только с политической точки зрения.

«Если же декларируется, что на первом месте продовольственная безопасность, это другой вопрос», — заявил он.

В целом, экспортный потенциал России заметно выше конкурентов. Поэтому для наращивания поставок еще есть возможности.

В прошлом месяце в Минсельхозе России заявили, что проанализируют причины роста цен на пшеницу твердых сортов. Решение было принято после того, как производители макарон сообщили о грядущем повышении цен на свою продукцию.