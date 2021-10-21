ФАС и Минсельхоз выяснят причины роста цен на пшеницу

На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу России проанализировать причины роста цен на пшеницу твердых сортов. Производители макарон пожаловались, что цены на зерно за последние месяцы выросли на десятки процентов. Они спрогнозировали подорожание своей продукции.

Представители торговых сетей подтвердили газете «Известия» эти опасения. Изготовители макарон проинформировали их об увеличении цен на 15-20%. Правительство также поручило Минэкономразвития, Минфину и Минсельхозу прояснить возможность оказания господдержки производителям и прояснить возможность изменения экспортной цены на пшеницу. Пошлины на нее плавающие — их рассчитывают еженедельно. Вырученные деньги направляются на поддержку производителей.

«Повышение цен на зерновые культуры, в частности твердую пшеницу, обусловлено общемировым увеличением спроса на эту продукцию, а также ростом себестоимости производства», — сообщили изданию в Минсельхозе.

Российские производители зерна полностью обслуживают внутреннюю потребность. Тем более, что экспорт пшеницы твердых сортов снизился.

Ранее крупнейшие производители макарон пожаловались на подорожание сырья на 80%. Причинами являются небольшие посевные площади, небольшой урожай в Казахстане и засушливая погода. Рост стоимости отражается на цене продукции. Причем, внутреннему рынку может не хватить сырья для производства макарон.

В конце сентября правительство России решило в рамках зернового демпфера направить 62 регионам 10,4 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса.