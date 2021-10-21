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    21 октября 2021, 02:02

    ФАС и Минсельхоз выяснят причины роста цен на пшеницу

    Известия: правительство заинтересовалось ростом цен на пшеницу

    Анастасия Кукова

    На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу России проанализировать причины роста цен на пшеницу твердых сортов. Производители макарон пожаловались, что цены на зерно за последние месяцы выросли на десятки процентов. Они спрогнозировали подорожание своей продукции.

    ФАС и Минсельхоз выяснят причины роста цен на пшеницу

    Представители торговых сетей подтвердили газете «Известия» эти опасения. Изготовители макарон проинформировали их об увеличении цен на 15-20%. Правительство также поручило Минэкономразвития, Минфину и Минсельхозу прояснить возможность оказания господдержки производителям и прояснить возможность изменения экспортной цены на пшеницу. Пошлины на нее плавающие — их рассчитывают еженедельно. Вырученные деньги направляются на поддержку производителей.

    «Повышение цен на зерновые культуры, в частности твердую пшеницу, обусловлено общемировым увеличением спроса на эту продукцию, а также ростом себестоимости производства», — сообщили изданию в Минсельхозе.

    Российские производители зерна полностью обслуживают внутреннюю потребность. Тем более, что экспорт пшеницы твердых сортов снизился.

    Ранее крупнейшие производители макарон пожаловались на подорожание сырья на 80%. Причинами являются небольшие посевные площади, небольшой урожай в Казахстане и засушливая погода. Рост стоимости отражается на цене продукции. Причем, внутреннему рынку может не хватить сырья для производства макарон.

    В конце сентября правительство России решило в рамках зернового демпфера направить 62 регионам 10,4 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса.