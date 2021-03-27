Экспорт подсолнечного масла из РФ обложат плавающей пошлиной

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла из России будет применяться с 1 сентября. Такое решение в пятницу приняла подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, сообщило Минэкономразвития РФ.

Экспортная пошлина составит 70%, ее будут взимать с разницы между базовой ценой, устанавливаемой в размере одной тысячи долларов (около 76 тысяч рублей), и индикативной ценой, то есть той, ниже которой товар не может быть продан при экспорте.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ будет применяться до 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе считают, что эта мера поспособствует повышению предсказуемости на рынке и позволит стабилизировать цены для россиян. Ведомство также изучает вопрос о субсидиях на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара.

В Министерстве промышленности и торговли РФ ранее не поддержали госрегулирование цен на продукты. Вместе с тем в ведомстве отметили, что соглашения о стабилизации цен на сахар и масло, заключенные кабмином в декабре, выполнили свою роль.