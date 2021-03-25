Минпромторг не поддержал госрегулирование цен на продукты

Министерство промышленности и торговли РФ выступило против госрегулирования цен на продукты. Вместе с тем замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что декабрьские соглашения о стабилизации цен на сахар и масло выполнили свою роль, сообщило РИА «Новости».

«Наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — сказал Евтухов.

Замглавы ведомства сообщил об этом, выступая на форуме Catman Russia 2021.

Кабмин РФ в декабре 2020 года объявил о заключении соглашений с целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Действующие до апреля соглашения зафиксировали предельные цены на сахар в размере 46 рублей за килограмм в рознице, на подсолнечное масло — 110 рублей.

В понедельник правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с компаниями на предмет возможного продления соглашений о стабилизации цен.

В Минсельхозе ранее сообщили, что дефицита сахара на российском рынке нет и не будет. В ведомстве заверили, что рынок обеспечен необходимыми объемами.