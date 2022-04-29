Эксперты предупредили, что выпуск новых банкнот грозит ростом числа подделок

Выпуск Центробанком новых банкнот в условиях не готовности к ним банковской техники приведет к росту числа подделок, предупредили эксперты газеты «Известия».

Накануне Ассоциация банков России (АБР) попросила Центробанк отложить выпуск новых банкнот. Из-за ухода с рынка крупнейших производителей банкоматов они не могут ни физически модернизировать, ни перепрошить свое оборудование под прием этих купюр. Вице-президент АБР Алексей Войлуков объяснил, что купюры номиналом 100 рублей, которые выйдут в обращение в этом году, вряд ли станут подделывать. Проблемы могут появиться в 2023 году, когда выпустят банкноты 1000 и 5000 рублей, так как они самые популярные.

«Если техника окажется не готова к обработке банкнот номиналом 5000 рублей, наиболее популярных у фальшивомонетчиков, тогда мы, безусловно, столкнемся с ростом числа поддельных купюр в обороте», — сказал он.

В свою очередь директор департамента кассовых и инкассационных сервисов Росбанка Павел Игнаткин заявил, что поиск решения проблемы с обновлением ПО банкоматов может затянуться на один-два года. До этого времени банкоматы будут возвращать клиентам новые купюры, считая их ненастоящими, и прием банкнот будет вестись только в кассах, где их подлинность проверят по старинке — визуально.