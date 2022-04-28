Центробанк попросили отложить выпуск новых банкнот из-за проблем с банкоматами

Ассоциация банков России попросила Центробанк отложить выпуск модернизированных банкнот. Кредитные организации не смогут обновить ПО банкоматов из-за проблем с поставщиками, сообщило РИА «Новости».

Вся кассовая техника, которая используется в России для обработки банкнот, — импортная. Из-за санкций многие поставщики банкоматов ушли из страны. Например, Diebold Nixdorf и NCR, на долю которых приходится 60% отечественного парка этой техники.

Выпуск новых банкнот в России запланирован на ближайшие четыре года. Так, в этом году в обращение должна попасть модернизированная 100-рублевая купюра, в следующем году — банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей, через год — 500 рублей, а вслед за этим 10 и 50 рублей. Кредитные организации в обращении предупредили Центробанк, что к этому времени не смогут добавить или изменить шаблоны в своих терминалах.

«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов», — указано в документе.

Банкиры попросили отложить выпуск новых банкнот до стабилизации ситуации в стране, налаживания каналов поставок оборудования и его техобслуживания.