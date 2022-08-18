Эксперты посоветовали россиянам не хранить сбережения в долларах

Специалисты образовательного проекта Центробанка рекомендовали жителям России использовать валюты и инструменты финансовой «подушки безопасности» без санкционных рисков. Доллары под эту категорию не попадают.

«После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали», — сообщили в Telegram-канале образовательного проекта Центробанка «Финансовая культура».

Эксперты пояснили, что санкции могут ужесточаться, и ни банки не смогут на это повлиять или компенсировать финансовые потери.

Экс-депутат Рады раскрыл последний шанс США «ударить» по России. По его мнению, США могут перевыпустить доллары, чтобы нанести удар России. это может быть выгодно США, так как не только нанесет ущерб мировой экономике, но и даст возможность частично списать долги.