Эксперты не нашли денег в бюджете для выплаты базового дохода

По словам эксперта, если за базовый доход принять 1,5 величины МРОТ, то есть 18,2 тысячи рублей на человека, то «для выплат всему населению страны потребовалось бы ежегодно из бюджета от 20 триллионов и более». Это примерно соответствует всей доходной части бюджета страны.

Если же выплачивать по пять-шесть тысяч рублей каждому, то в масштабах России «деньги эти будут все равно огромные», а среди получателей их мало кто заметит.

Топ-менеджер агентства «Эксперт РА» Антон Табах, в свою очередь, считает, что под базовым доходом нужно понимать лишь выплату единых пособий по безработице. Если же говорить о классическом базовом доходе, то он должен быть привязан к потребительской корзине.

По мнению Табаха, Медведев «говорил не про базовый доход, а про единообразные пособия, чтобы не высчитывать их по копеечке десяткам разных категорий, а иметь единый стандарт».