Медведев предложил уравнять россиян и платить всем гарантированно

У Дмитрия Медведева появилась идея платить всем россиянам гарантированный доход. Эта выплата не зависела бы от социального статуса человека.

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил тщательно проанализировать возможность ввести гарантированный доход для россиян, передает сайт партии. Сумма выплаты не зависела бы от социального положения человека и рода его деятельности, уточнило агентство Ura.ru. По словам Медведева, такой опыт есть в «целом ряде других государств».

Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, задача «Единой России» — сформировать социальную политику государства. Она станет приоритетом работы партии в осеннюю сессию Госдумы и основой народной программы на выборах в 2021 году. Базой для этой политики должны стать предложения россиян по восстановлению экономики, доходов, а также реализация общих положений Конституции.