Медведев предложил уравнять россиян и платить всем гарантированно
Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил тщательно проанализировать возможность ввести гарантированный доход для россиян, передает сайт партии. Сумма выплаты не зависела бы от социального положения человека и рода его деятельности, уточнило агентство Ura.ru. По словам Медведева, такой опыт есть в «целом ряде других государств».
Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положенияДмитрий Медведев.
По словам Медведева, задача «Единой России» — сформировать социальную политику государства. Она станет приоритетом работы партии в осеннюю сессию Госдумы и основой народной программы на выборах в 2021 году. Базой для этой политики должны стать предложения россиян по восстановлению экономики, доходов, а также реализация общих положений Конституции.